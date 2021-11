L’annuncio di Ibrahimovic dalla Svezia che non piacerà a Pioli

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha commentato sia la gara tra Spagna e Svezia che le sue condizioni fisiche.

Il Milan è primo in classifica in compagnia del Napoli. Anche nel derby contro l’Inter i rossoneri hanno dimostrato la loro forza, sfiorando il gol vittoria negli ultimi minuti. In Champions le cose vanno meno bene, dove la squadra di Pioli è ad un passo dall’eliminazione dopo aver totalizzato solo un punto nelle prime quattro giornate.

I rossoneri stanno continuando il percorso tecnico che li ha portati al secondo posto l’anno scorso. Il Milan sta andando alla grande anche senza il miglior Ibrahimovic. Lo svedese ha giocato poco in questo primo scorcio di stagione a causa di un infortunio. L’attaccante è impegnato in questi giorni con la sua Nazionale.

Milan, Ibrahimovic: “Ho bisogno di giocare per ritornare in forma”

Ibrahimovic ha analizzato così il suo stato di forma poco ottimale: “Non sono stato lucido sottorete. Non ho il ritmo partita ed ho bisogno di giocare per riaverlo. Più gioco e meglio sto. Ho nelle gambe due partite e domenica ce n’è sarà un’altra. Vedremo cosa vorrà Janne (Andersson, il ct), quali sono le sue idee e i suoi piani”.

Il giocatore del Milan ha poi concluso il suo intervento: “Se il mister mi vorrà in campo, ci sarò. Ho la mentalista di rispondere sempre presente quando vengo chiamato in causa. Gara contro la Spagna? Tutti sanno come giocano. Hanno mostrato la loro forza anche in Nations League. Dobbiamo giocare come il match dell’andata”.