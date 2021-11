Fiorentina-Milan, emergenza in difesa: il centrale va verso il forfait

In vista del match contro il Milan la Fiorentina di Italiano è in totale emergenza. Per i viola è arrivata l’ennesima brutta notizia.

Al rientro dalla sosta la Fiorentina sarà impegnata in un vero e proprio big match di Serie A, al Franchi contro il Milan. La squadra di Italiano sarà in grosse difficoltà a causa delle squalifiche di Nikola Milenkovic e dell’argentino Martinez Quarta. I due erano i centrali titolari sul quale il mister gigliato faceva affidamento e contro i rossoneri la squadra padrone di casa sarà in totale emergenza.

Ora però Italiano ‘trema’: come riporta Sky Sport il difensore centrale Matija Nastasic ha accusato un problema al polpaccio con la Nazionale ed ora la sua presenza al rientro è in forte bilico.

Milan, la Fiorentina sfida i rossoneri in totale emergenza

Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio del calciatore, ma le sensazioni non sono affatto positive ed Italiano rischia di dover ‘rivoluzionare’ la sua formazione.

Contro il Milan il tecnico potrebbe esser costretto a schierare giocatori ‘fuori ruolo’ o dover ricorrere addirittura ad un cambio modulo.