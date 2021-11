Italia, Mancini accontentato: si ripete il gesto contro la Svizzera

Gli azzurri stanno per giocare il match contro la Svizzera. La squadra di Mancini ha fatto delle richieste prima della partita.

Tra pochi minuti scenderanno in campo Italia e Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma. E’ una sfida fondamentale per gli azzurri per qualificarsi al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar, visto che hanno gli stessi punti, 14, degli elvetici nel girone C. La partità di andata terminò 0-0, dove Jorginho sbagliò un calcio di rigore.

Mancini dovrà fare a meno di molti calciatori importanti infortunati: da Verratti, passando per Immobile, a Chiellini. Acerbi sostituirà il capitano sia della Nazionale che della Juventus, mentre Belotti sarà il titolare al posto del centravanti della Lazio. E’ una gara importantissimo per l’Italia, che si è affidata anche alla scaramanzia.

L’Italia di Mancini contro la Svizzera indosserà la stessa maglia dell’Europeo

Come quanto riportato dal quotidiano ‘Repubblica’, la FIGC ha accolto le richieste degli uomini di Mancini: stesso spogliatoio dell’Europeo e la stessa maglia indossata nella gara dell’Olimpico di quest’estate. L‘Italia è un paese scaramantico ed i calciatori sono i primi ad esserlo.

Mancini ha rilasciato queste dichierazioni alla ‘RAI’ prima dell’inizio del match: “Ci mancano tanti calciatori, ma ho grande fiducia nei ragazzi. Sarà lo stesso match dell’andata? Creco che sarà differtente. Se dovessimo riuscire a giocare come sappiamo e ad essere tranquilli, potremmo fare una grande partita“.