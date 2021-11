“La solita vergogna”: Italia-Svizzera, durissima critica dal giornalista

Nel match contro la Svizzera si ripete purtroppo un gesto non proprio edificante dei tifosi dell’Italia: i fischi all’inno avversario.

Pochi minuti al fischio d’inizio di Italia-Svizzera, gara valida per le qualificazioni mondiali, e ancora una volta purtroppo si ripete la scena dei fischi all’inno avversario. Dalle tribune dello stadio Olimpico di Roma sono infatti piovuti fischi al momento dell’esecuzione dell’inno della Svizzera.

Un gesto non certo edificante, che purtroppo mette in cattiva luce tutti i tifosi italiani, anche quelli che non hanno partecipato ai fischi. Perentorio il commento del giornalista Alessandro Alciato:

“Anche quello della Svizzera. Siamo al 100% di inni fischiati. La solita vergogna (perché non dirlo è come unirsi ai fischi incivili).”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Anche quello della Svizzera. Siamo al 100% di inni fischiati. La solita vergogna (perché non dirlo è come unirsi ai fischi incivili). #ITASVI — Alessandro Alciato (@AAlciato) November 12, 2021

Italia, la Svizzera è solo l’ultimo “bersaglio”

Quella dei fischi agli inni avversari è purtroppo una “moda” che i tifosi italiani mettono spesso in pratica. Recentemente infatti c’erano state molte polemiche per i fischi che il pubblico milanese di San Siro aveva riservato alla Spagna durante la semifinale di Nations League.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Italia-Svizzera: segui la partita LIVE

Anche in precedenza, in particolare in occasione di vari match contro Germania e Francia i tifosi italiani si sono resi protagonisti in modo negativo bersagliando con fischi l’esecuzione della Marsigliese e del Das Lied der Deutschen. Un comportamento che viene stigmatizzato da addetti ai lavori a da buona parte degli stessi tifosi, ma che purtroppo non sembra voler cessare.