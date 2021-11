Gasperini, pessime notizie dalle nazionali: si fa male ed esce

Un’altra tegola, sempre in difesa, per l’Atalanta di Gasperini: stavolta infortunio con la Nazionale Under 21 per Matteo Lovato.

Un momento decisamente nero per la difesa dell’Atalanta. Gasperini, che proprio oggi ha recuperato Toloi, deve constatare l’ennesimo ingresso in infermeria di un suo difensore. Stavolta tocca a Matteo Lovato.

Il difensore atalantino si è infatti infortunato oggi durante il match di Under 21 tra l’Italia e l’Irlanda. L’ex difensore del Verona ha chiesto il cambio al 38′ del primo tempo ed è stato prontamente sostituito da Pirola.

Al momento è ancora difficile fare un stima dell’infortunio e degli eventuali tempi di recupero. Sia dallo staff medico della Nazionale che da quello dell’Atalanta non sono trapelate notizie.

Gasperini, all-in Champions. Ma occhio anche al campionato

Con l’infermeria che ospita ancora Hateboer e Gosens, Gasperini deve fare a meno anche di Lovato per quello che si preannuncia un primo spartiacque per la stagione della Dea. Oltre ai due match contro Young Boys e Villarreal, in un girone Champions dove è ancora tutto aperto, c’è anche il campionato da non sottovalutare.

L’Atalanta nel prossimo filotto di partite è chiamata a due big match non indifferenti. Prima contro una Juve bisognosa di punti e poi contro il lanciatissimo Napoli di Spalletti. La classifica non è preoccupante, ma due ko negli scontri diretti potrebbero iniziare a scavare un solco tra l’Atalanta e la zona Champions.