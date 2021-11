Totti e De Rossi di nuovo in campo, ma stavolta correranno di meno

Totti e De Rossi, ex compagni e grandi amici, si ritroveranno insieme in campo, ma correranno di meno: lo sport non sarà il calcio

Grandi amici, alleati romanisti, campioni del mondo nel 2006. Si sono ritirati in anni diversi, mancano al calcio italiano, è una nostalgia reciproca che Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno provato a consolare, in questi anni, appassionandosi ad un altro sport decisamente meno faticoso ma, in parte, ugualmente avvincente: il padel. Ci giocano spesso, anche insieme, e torneranno a farlo domani, sabato 13 novembre, a partire dalle ore 10, a margine della fase finale della “WeSmash Cup” che si svolgerà presso il centro sportivo “Green House” a Santa Maria delle Mole.

Totti e De Rossi di nuovo insieme

Una giornata all’insegna del padel alla quale prenderanno parte altri ex giallorossi come Di Biagio, Panucci e Candela. Ci sarà anche Demetrio Albertini. We Smash è una start-up digitale che mette in contatto giocatori e centri sportivi. Con l’applicazione i giocatori possono accedere ad una serie di servizi (prenotare il campo, partecipare a tornei, seguire lezioni private) e ad ognuno viene assegnato un avatar che definisce il ranking dell’utente.

Il padel è lo sport del momento, piace a tutti, anche – e soprattutto – agli ex calciatori che lo praticano spesso, un modo per restare uniti, allenati, senza perdere l’abitudine del confronto e dell’allenamento quotidiano. E’ simile al tennis ma ha regole differenti e si pratica in un campo più piccolo. E’ più facile ma ugualmente divertente, sta spopolando in Italia e ha colpito tutti, ex calciatori compresi. Piace molto anche a Spalletti. Padel-mania nella Capitale e non solo.