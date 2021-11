“Questa tiritera…”: Bruscolotti netto sul rinnovo di Insigne

SerieNews.com ha chiacchierato con Beppe Bruscolotti, bandiera del Napoli di Maradona, per ricordare Galeazzi e per parlare di Insigne.

Giampiero Galeazzi è ricordato non solo per le sue telecronache, ma anche per le interviste a Maradona negli spogliatoi del San Paolo subito dopo le vittorie dei due Scudetti. SerieANews.com ha intervistato Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, per parlare sia di quei momenti con il giornalista scomparso che della trattativa tra Insigne e la società partenopea per il rinnovo:

Dal momento che è stata annunciata la morte di Galeazzi, tutti i media stanno facendo rivedere le immagini della sua intervista a Maradona subito dopo la vittoria del primo Scudetto. Che ricordi ha lei di Galeazzi? Ci può raccontare quei momenti che sono entrati nella storia del giornalismo sportivo italiano?

“Quando penso a Galeazzi, le immagini che mi ritornano subito in mente sono le sue telecronache durante le vittorie dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi. Maradona e Galeazzi? Le interviste negli spogliatoi le fece Diego, che si avvicinò verso di noi con il microfono in mano. Diego si faceva intervistare solo quando ne aveva voglia, questa era la differenza”.

Bruscolotti: “Rinnovo Insigne? Sono dinamiche molto particolari”

Galeazzi è stato anche l’inviato di punta della Domenica Sportiva, le sue interviste a bordo campo a personaggi come Maradona, Platini, Falcao e Rummenigge sono ancora ricordate da molti. I calciatori parlavano con molta più libertà prima rispetto ad oggi. Quanto e com’è cambiato il calcio?

“Erano altri tempi. Prima c’era un rapporto diverso tra i calciatori e i giornalisti, molto più amichevole. Da tanto tempo non c’è più quel calcio. Prima i giornalisti seguivano gli allenamenti a bordocampo, mentre adesso non si trovano neanche in tribuna stampa quando ci sono le partite e questo fa capire quanta differenza ci sia rispetto al passato”.

Lei ha giocato per ben 16 stagioni con la maglia del Napoli, di cui è stato anche capitano. Cosa può dirci del rinnovo di Insigne e sulle voci di un suo trasferimento in America al Toronto?

“Sono dinamiche molto particolari e private. Se c’è qualcosa da dire, è giusto che lo dicano i diretti interessati. I nostri pensieri non servono a niente. Non posso esprimere giudizi su questioni private. Rinnovo di Insigne con il Napoli? E’ una decisione che devono prendere loro. Questa tiritera dura da una vita”.

Dopo la pausa per le nazionali, il Napoli avrà subito un scontro diretto contro l’Inter. I nerazzurri hanno la necessità di vincere per cercare d’accorciare la distanza con il duo di vetta. Cosa ci può dire su questo big match?

“Sono partite di vertice e quindi diverse rispetto alle altre gare del campionato. Il Napoli di Spalletti deve vincere e sono convinto che farà la sua partita”.