Inter, Inzaghi ha già un sogno per il mercato estivo

In casa Inter si profila l’addio di Perisic a fine stagione: Inzaghi deve trovare un altro proprietario della fascia sinistra: sogno Gosens

L’Inter sta conducendo le prime attente riflessioni sulla corsia mancina in vista della prossima stagione. I nerazzurri cambieranno pelle sul quel lato del campo. La società infatti non sembra intenzionata a prolungare il contratto del croato Ivan Perisic.

L’esterno si trova nell’ultimo anno di rapporto con l’Inter per cui se non dovesse cambiare la sua situazione contrattuale lascerà Milano. Sulla sua stessa corsia agisce Federico Di Marco. I nerazzurri comunque cercano un’altra alternativa. Secondo ‘TuttoSport’ sono diversi i nomi al vaglio della compagine interista.

Inter, già aperta la successione a Perisic: il sogno è Gosens, Bensebaini, Caio Henrique e Pedraza

L’Inter setaccia il calciomercato e valuta le possibilità economiche per presentarsi al tavolo delle trattative con un profilo inquadrato nei parametri dalla dirigenza.

Il sogno è Robin Gosens, in questo momento fermo ai box. Secondo il quotidiano torinese sarebbe l’esterno mancino tedesco dell’Atalanta il sogno di mercato dell’Inter tuttavia è difficile che si possa sferrare l’attacco per un profilo con un costo superiore ai 30 milioni. Questo aspetto rende difficile anche la possibilità di vedere il serbo dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic sull’out sinistro nerazzurro.

Le alternative non mancano. Ci sono altri tre nomi tenuti in grande considerazione da Beppe Marotta.

Una pista porta sempre in Germania ma riguarda un calciatore francese. Si tratta di Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Un altro nome sull’agenda del dirigente nerazzurro è quello di Caio Henrique, 24enne esterno brasiliano del Monaco. L’ultima pista conduce invece in Spagna. Questa porta al Villarreal, club in cui gioca Alfonso Pedraza.

Vari nomi che piacciono alla dirigenza nerazzurra ma che passano attraverso l’addio di Ivan Perisic. Il 32enne è partito titolare due volte su quattro in questa edizione della Champions League mentre ha trovato maggiore spazio dall’inizio in campionato. Fino a questo momento sono giunti due gol dal suo rendimento.