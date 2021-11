Serie A, asta per il gioiello: le big d’Italia piombano sul difensore

Il centrale del Frosinone Gatti si sta imponendo in Serie B ed è seguito da Juventus, Napoli, Atalanta ma anche da alcuni club inglesi

Il calciomercato della Juventus passa anche dalla Serie B. I bianconeri seguono con particolare attenzione uno dei prospetti più interessanti del torneo cadetto. Secondo ‘TuttoSport’, la dirigenza juventina per completare l’assalto a Federico Gatti del Frosinone dovrà fare molta attenzione ad altri club di Serie A e non solo.

Serie A, il gioiello del Frosinone Gatti nel mirino di tre top club: Juventus, Napoli e Atalanta

Federico Gatti, difensore classe 1998, è uno dei calciatori che si sta mettendo maggiormente in luce nel campionato di Serie B. Il calciatore di Fabio Grosso sta contribuendo al buon rendimento del Frosinone, quinto in classifica e a due punti dalla seconda posizione.

Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, la sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro ma può crescere ancora in vista del calciomercato di gennaio. Il difensore interessa molto in Italia. Oltre alla Juventus, infatti, hanno messo gli occhi su di lui pure Napoli e Atalanta tuttavia il calciatore non fa gola soltanto nel nostro paese. Ci sarebbero infatti anche alcune formazioni inglesi sulle sue tracce.

Al momento l’intenzione del Sassuolo è quello di trattenerlo fino a giugno. Il 23enne centrale potrebbe però essere ceduto a gennaio e restare in Lazio fino a giugno per continuare ad avere continuità completando il suo percorso di crescita. Finora è risultato determinante per le buone prestazioni del Frosinone che in virtù dell’ottimo inizio rilancia la sua candidatura per la promozione nella massima serie.

Gatti ha giocato 11 partite fino a questo momento, saltando soltanto il match contro il Crotone per il quale non è stato convocato. Il 23 ottobre inoltre ha segnato il suo primo gol contro l’Ascoli, piegato per 2-1.

Il Frosinone lo ha prelevato dalla Pro Patria, in Serie C. Gatti in precedenza ha giocato per Verbania, Pavarolo e nel settore giovanile dell’Alessandria. La sua storia ha colpito tanti. La sua scalata è partita dalla Promozione.