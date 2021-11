PSG, non solo Donnarumma: colpo in arrivo dal Milan

Il rinnovo di Franck Kessié è bloccato. Il PSG punta il centrocampista rossonero e sogna, dopo Donnarumma, il colpo dal Milan a parametro zero.

Il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara è alle prese con il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista rossonero non ha ancora trovato un accordo con il club a causa delle richieste troppo onerose. Maldini non ha intenzione di cedere ed accontentare la domanda dell’entourage del ragazzo, considerata fuori mercato e decisamente troppo dispendiosa. Per questo motivo, qualora non si riuscisse a trovare un accordo, a giugno l’ivoriano si libererà a parametro zero.

Calciomercato Milan: rinnovo Kessié, vuole il PSG

Con la trattativa in stand-by che non ha intenzione di sbloccarsi, i top club europei restano in agguato. Secondo quanto riferito da ‘le10sport.com’, Kessié preferirebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, dove ritroverebbe il vecchio compagno di spogliatoio Gianluigi Donnarumma.

Il PSG chiuderebbe così un clamoroso doppio colpo dal Milan a parametro zero. L’ex Atalanta è intenzionato a scegliere i parigini qualora dovesse andar via. Il direttore sportivo Leonardo segue con attenzione l’evolversi della situazione.