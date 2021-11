Italia ai Mondiali: le combinazioni che servono agli Azzurri

A 90′ dal termine la classifica del girone vede Italia e svizzera appaiate, cosa serve agli azzurri per la qualificazione ai Mondiali?

Il pareggio tra Italia e Svizzera fa restare appaiate entrambe le squadre. Ad una giornata dal termine del girone di qualificazione entrambe le nazionali sono a quota 15 punti. Entrambe le squadre sono sicure di arrivare nei primi due posti, ma per stabilire chi arriverà primo, e ciò fa tutta la differenza del mondo, bisognerà giocare gli ultimi minuti.

Si decide quindi tutto il 15 novembre. L’Italia va a Belfast ad affrontare l’Irlanda del Nord. Non una meta facile e nemmeno fonte di bei ricordi, visto che proprio a Belfast gli azzurri persero la qualificazione al Mondiale 1958. La Svizzera dal canto suo dovrà vedersela in casa contro la Bulgaria.

Entrambe le avversarie non hanno più nulla da chiedere al girone di qualificazione, ma guai, sia per l’Italia che per la Svizzera, a sottovalutare l’impegno. Molto infatti potrebbe dipendere anche dalla differenza reti. A parità di punti, quindi qualora Italia e Svizzera facessero lo stesso risultato, a decidere sarà proprio la differenza tra gol fatti e gol subiti.

L’Italia si qualifica se…

Naturalmente qualora l’Italia dovesse vincere e la Svizzera no, oppure qualora l’Italia pareggiasse e la Svizzera perdesse, la qualificazione sarebbe azzurra. Gli uomini di Mancini al momento hanno inoltre il vantaggio della differenza reti, fattore importantissimo. Italia +11 (13 gol fatti) contro il +9 della Svizzera (con 11 gol fatti).

In parole povere: in caso di doppio pari l’Italia passa. Il discorso potrebbe complicarsi in caso di doppia vittoria o di doppia sconfitta. In quel momento potrebbe essere decisivo il numero di gol fatti o subito contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Qualora la Svizzera battesse la Bulgaria con più di due reti di differenza rispetto allo scarto di vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord, allora ci sarebbe il sorpasso e la Svizzera si qualificherebbe a scapito degli azzurri. Idem in caso di doppia sconfitta con l’Italia che perde con più di due reti di differenza rispetto alla Svizzera.

C’è poi un’ulteriore ipotesi: Italia e Svizzera in parità assoluta. Ossia qualora la Svizzera recuperasse sia la differenza reti, sia i gol fatti. Ad esempio vincendo 3-0 contro la Bulgaria con una contestuale vittoria dell’Italia 1-0. Oppure sconfitta Svizzera 0-1 e Italia 0-3. In quel caso varrebbero i gol segnati negli scontri diretti e quindi il gol subito dagli azzurri risulterebbe decisivo in negativo ai fini della qualificazione.