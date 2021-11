De Laurentiis avvelenato contro Jorginho: brutta frecciata dopo la gara

De Laurentiis non ha risparmiato una ‘frecciata’ per Jorginho, suo ex giocatore nel Napoli, per il rigore sbagliato contro la Svizzera.

Dopo il pareggio di ieri contro la Svizzera per 1-1, l’Italia ha l’obbligo di vincere lunedì contro l’Irlanda del Nord in trasferta con più gol possibili di scarto e sperare in un passo falso della Svizzera contro la Bulgaria. Gli azzurri hanno il vantaggio di due gol nella differenza reti generale e cercheranno di difenderlo.

La squadra di Mancini ha sofferto nel primo tempo, ma poi ha fatto la gara nella ripresa. Nell’Italia sono stati protagonisti giocatori ed ex giocatori del Napoli: gol di Di Lorenzo su assist di Insigne e Jorginho che ha sbagliato nei minuti finali della gara. Proprio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato queste dichiarazioni:

De Laurentiis sul rigore di Jorginho: “Mi dispiace che facciano tirare i rigori a chi rigorista non è”

“Se sono felice per il gol realizzato da Di Lorenzo questa sera contro la Svizzera? Non è la prima rete che segna”. Il patron azzurro poi non ha risparmiato una dura critica a Jorginho: “Mi dispiace che facciano tirare i rigori a chi rigorista non è. L’avrebbe tirato Insigne se fosse rimasto in campo? Forse sarebbe stato meglio…”.

De Laurentiis era stato intervistato anche prima del fischio d’inizio della partita tra l‘Italia e la Svizzera, dove ha ricordato il giornalista scomparso Giampiero Galeazzi: “E’ stato un grande, ci ha lasciato troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo, ma lo ricorderemo per sempre”.