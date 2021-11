“Io non sono questo…”: Juventus, follia dell’ex che poi si pente

Diego Ribas, ex Juventus, ha chiesto scusa ai suoi compagni e ai suoi tifosi per l’espulsione rimediata contro il Bahia.

Ogni squadra ha avuto nella propria storia un calciatore che ha deluso, nonostante la cifra spesa per acquistarlo. Uno tra questi è sicuramente Diego Ribas, che fu comprato dalla Juventus nel 2009 dal Werder Brema per 23 milioni di euro, ma il brasiliano non convinse mai in maglia bianconera.

Il giocatore lasciò il team piemontese l’anno successivo per tornare in Bundesliga al Wolfsburg. Dopo vari anni in cui ha girato mezza Europa, Diego ritornato in patria nel 2016 al Flamengo. Il calciatore è anche il capitano della squadra brasiliana, ma è stato anche il protagonista di un brutto episodio nell’ultimo match della sua squadra.

Rosso per Diego, ex Juventus, per un brutto gesto contro il Bahia

Diego è stato espulso dall’arbitro dopo aver afferrato del giocatore del Bahia Rossi. Al momento dell’espulsione, l’ex Juventus ha motivato il suo gesto a causa di una gomita del suo avversario. Il direttore di gara è stato chiamato dal VAR ed ha espulso anche il calciatore del Bahia dopo aver rivisto l’azione.

La partita è stata poi vinta dal Flamengo per 3-0. Diego si è poi scusato sui propri canali social: “Ho avuto una reazione che non rispecchia quello che sono e con quello in cui credo. Per quanto fosse stato sleale il gesto del mio avversario, il suo errore non giustifica quello che ho fatto io. Chiedo scusa a tutti i miei compagni e a i miei tifosi”.