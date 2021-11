“Potevamo…”: Bonucci non ci sta e si sfoga a Rai Sport

Tutta l’amarezza del capitano dell’Italia Bonucci dopo il pari con la Svizzera, ma anche la voglia di pronto riscatto per i prossimi match.

Il pari tra Italia e Svizzera lascia parecchio amaro in bocca per come è maturato e per quel rigore nel finale fallito da Jorginho. Una vittoria avrebbe semplificato e non poco il percorso qualificazione della nazionale di Mancini in vista di Qatar 2022.

C’è però anche tantissima voglia di riscatto, come si evince dalle parole del capitano dell’Italia Leonardo Bonucci rilasciate nell’immediato dopopartita alla RAI: “Indipendentemente dal risultato di stasera a Belfast avremmo dovuto vincere. Certo ci sono parecchi rimpianti, soprattutto per quanto fatto nella ripresa. Abbiamo pagato una distrazione, alla fine abbiamo subito solo due tiri in porta.”

Bonucci poi analizza nello specifico i prossimi match di Italia e Svizzera: “Irlanda del Nord e Bulgaria giocheranno per vincere. Non ci regaleranno nulla. Noi dovremmo andare lì e fare la nostra partita per portare a casa il risultato.”

Bonucci su Jorginho: “Non facciamo polemiche”

Inevitabile, visti i galloni di capitano, la domanda su Jorginho e sul rigore sbagliato. Bonucci però ci tiene subito a chiarire: “E’ il nostro rigorista e resta il nostro rigorista! Quattro mesi fa ci ha portato in finale. Capita a tutti di sbagliare.”

“Adesso pensiamo al gruppo. A ricompattarlo!” le parole finali del capitano che vuole subito passare oltre la sfida di stasera. “Dobbiamo andare a Belfast uniti come gruppo per prenderci questo Mondiale!”