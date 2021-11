“Keylor titolare? Mi disturba”: Donnarumma scopre le carte

Dopo il pareggio per 1-1 tra Italia e Svizzera, Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento al PSG.

L’Italia ha pareggiato 1-1 ieri contro la Svizzera, rimandando il discorso qualificazione al Mondiale a lunedì prossimo contro l‘Irlanda del Nord. Gli azzurri sono costretti a vincere con più gol di scarto possibili, difendendo così il vantaggio di due reti sugli elvetici nella differenza reti.

La squadra di Mancini, dopo aver sofferto nel primo tempo, hanno sfiorato il successo con il rigore sbagliato da Jorginho al 90′, ma hanno anche rischiato di perdere per un errore di Donnarumma al 93′. Proprio il portiere del PSG ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ‘TNT SPORTS’:

Donnarumma: “A volte fa male sedersi in panchina”

“Alternanza trai pali con Navas? Non è assolutamente facile. Al Milan erano abituato a giocare sempre come titolare. L’avvicendarsi con Navas mi disturba, ma questo non si ripercuote sulle mie prestazioni. Sedersi in panchina, certamente, a volte fa male, ma tutta questa situazione si sistemerà”.

E’ la prima volta che Donnarumma ha ammesso un certo disagio per l’avvicendarsi con Navas nel PSG. Pochettino nelle ultime settimane aveva confermato questa scelta, affermando che entrambi i portieri stavano giocando alla grande. Vedremo se con queste dichiarazioni dell’ex Milan cambieranno le cose in casa del team parigino.