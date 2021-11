Italia, colpo di scena Mancini: convocazione a sorpresa

Convocazione a sorpresa del Ct della Nazionale Mancini che, per far fronte ai recenti forfait di Calabria e Biraghi, ha chiamato Zappacosta.

Non si sono esaurite le notizie negative per il Ct della Nazionale Roberto Mancini. Agli infortuni accusati nella mattinata odierna da Alessandro Bastoni (problema muscolare agli adduttori) e Davide Calabria (sofferenza muscolare al polpaccio destro) si è aggiunto poi il forfait per “motivi personali” di Cristiano Biraghi. I tre giocatori, come spiega la Figc attraverso un’apposita nota, sono già tornati nei rispettivi club.

Italia, il Ct dell’Italia Mancini chiama Zappacosta

In vista della trasferta in Irlanda del Nord l’allenatore ha quindi deciso di convocare Davide Zappacosta dell’Atalanta. Il difensore raggiungerà nelle prossime ore il ritiro per partire domani mattina con la squadra alla volta di Belfast, dove lunedì andrà in scena la cruciale sfida valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Un riconoscimento importante per l’esterno, arrivato a Bergamo nel corso della sessione estiva del mercato su input di Gian Piero Gasperini per far fronte alla prolungata assenza di Hans Hateboer.

Zappacosta, fin qui, ha preso parte a 15 partite tra Serie A (11) e Champions League (4) mettendo a referto un gol nonché 3 assist. Una spinta costante sulla fascia destra nerazzurra, che ha convinto Mancini a chiamarlo. L’esterno, in carriera, ha disputato 13 presenze con la maglia azzurra (il debutto avvenne il 12 novembre 2016): contro l’Irlanda del Nord potrebbe essere necessaria pure la sua qualità per centrare l’obiettivo.