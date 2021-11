Milan, brutta notizia per Pioli: stop muscolare per il titolare

Tegola improvvisa per il Milan: Calabria si è infortunato ad un polpaccio ed ha lasciato il ritiro della Nazionale. Pioli in ansia.

Continua a perdere i pezzi la Nazionale del Ct Roberto Mancini, proprio nel momento più critico. Dopo Alessandro Bastoni, a fermarsi oggi è stato pure Davide Calabria, entrato all’80esimo ieri al posto di Emerson Palmieri nella sfida pareggiata 1-1 con la Svizzera. Il terzino del Milan, in particolare, ha accusato un problema al polpaccio e a breve verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali che consentiranno di valutare l’entità dell’infortunio.

Calabria infortunato, il Milan in ansia

Calabria intanto, così come il difensore dell’Inter, ha già lasciato il centro sportivo di Coverciano e non sarà a disposizione del tecnico Mancini per la cruciale sfida di lunedì che vedrà gli azzurri affrontare l’Irlanda del Nord. Un problema in più anche per l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in vista della ripresa del campionato (il 20 è in programma la sfida con la Fiorentina).

Ora resta da vedere se Mancini deciderà di convocare un altro giocatore al posto di Calabria. Una decisione in merito è attesa a stretto giro di posta, anche perché la squadra partirà alla volta di Belfast nella giornata di domani. Una sfida che l’Italia non può permettersi di fallire. “Ce la giocheremo all’ultima, sono sempre fiducioso. Dovremo fare i gol che non abbiamo fatto contro la Svizzera” le parole dell’allenatore. Nel frattempo il Milan si prepara a riaccogliere il suo terzino destro.