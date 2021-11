Italia, guai per Mancini: un altro difensore rischia di saltare il match

In vista della decisiva sfida di Belfast contro l’Irlanda del Nord l’Italia potrebbe perdere un difensore: il ct Mancini corre ai ripari.

All’indomani del match point sprecato contro la Svizzera, che se sfruttato avrebbe permesso di considerare praticamente archiviata la qualificazione ai Mondiali in Qatar, l’Italia campione d’Europa cerca di mettersi tutto alle spalle e guardare avanti.

L’obiettivo del ct Mancini e dei suoi è quello di vincere e convincere nell’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord. Un compito che certo non è scontato ma che gli Azzurri possono e devono portare a termine anche se privi di numerose pedine di spessore.

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in vista di Belfast l’Italia rischia di trovarsi in emergenza in difesa e per questo ha convocato il centrale del Sassuolo Gian Marco Ferrari. Sostituirà Alessandro Bastoni, in tribuna contro la Svizzera ma che Mancini sperava di recuperare per la sfida all’Irlanda del Nord.

Italia, fuori anche Bastoni: arriva Ferrari

Niente da fare quindi. Bastoni sarà quasi sicuramente costretto a dare forfait, fermato dai problemi agli adduttori che lo avevano colpito nel derby di Milano. Toccherà a Francesco Acerbi affiancare Leonardo Bonucci in difesa, mentre Ferrari siederà in una panchina dove le assenze di peso non mancheranno.

Oltre a Bastoni, infatti, Mancini nelle ultime due gare di qualificazione ha dovuto rinunciare anche a Chiellini, Zaniolo, Pellegrini e Immobile. Nomi importanti nell’economia della Nazionale, assenze che però non possono servire come scusa all’Italia campione d’Europa.

Nonostante la delusione per il pareggio contro la Svizzera, gli Azzurri restano padroni del loro destino a 90 minuti dalla fine del girone di qualificazione. Per strappare il pass per il Qatar sarà però necessario tenere a distanza gli elvetici, impegnati in casa contro la modesta Bulgaria, nella differenza reti. Tradotto: a Belfast è fondamentale vincere e convincere nonostante gli assenti.