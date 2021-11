Juventus, doppio allarme per Allegri: si ferma anche il top

In vista della prossima sfida contro la Lazio dell’ex Sarri la Juventus rischia di perdere per infortunio due pedine molto importanti.

La sosta per le Nazionali rischia di mettere in difficoltà la Juventus. Alla ripresa del campionato la Vecchia Signora dovrà affrontare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e potrebbe essere costretta a farlo senza due dei suoi giocatori più importanti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport stamani, infatti, al termine della gara di qualificazione per il girone sudamericano tra Uruguay e Argentina andata in scena stanotte sia Paulo Dybala che Rodrigo Bentancur hanno riportato acciacchi la cui esatta entità dovrebbe essere stabilita nelle prossime ore. Al momento la loro presenza tra una settimana sul prato dell’Olimpico è in forte dubbio.

Bentancur ha rimediato una brutta botta al ginocchio nel finale di gara per fermare un’iniziativa offensiva di Correa. L’interista era entrato nell’intervallo al posto proprio di Dybala, rimasto negli spogliatoi a causa di un risentimento muscolare e che aveva appena festeggiato il ritorno da titolare con l’Albiceleste a distanza di due anni con l’assist per il gol con cui Di Maria ha deciso la gara.

Juventus in apprensione per Bentancur e Dybala: saltano la Lazio?

Come detto, l’esatta entità degli infortuni sarà valutata nelle prossime ore. Certo è che al momento Allegri non può essere certo della presenza di Dybala e Betancur, e l’ipotesi che possa essere costretto a rinunciarvi o che non li avrà al 100% è concreta.

La Juventus, infatti, dopo un inizio di stagione tra mille difficoltà dovrà assolutamente cercare di imporsi nello scontro diretto con la Lazio per restare agganciata alle big. Un’impresa tutt’altro che scontata considerando le ultime prestazioni decisamente poco convincenti.

I bianconeri vogliono dare seguito al sofferto successo con la Fiorentina, ma all’Olimpico dovranno già fare a meno di pedine importanti come Chiellini e De Sciglio. Per questo dalle parti di Vinovo incrociano le dita, con le speranza che le due stelle sudamericane possano rientrare dopo la sosta al 100%.