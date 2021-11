“Juve franchigia di Superlega, problemi loro”: protesta contro i bianconeri

La Juve U23 è nel caos. La squadra giovanile bianconera attaccata anche a causa della ‘Superlega’ da parte degli Ultras Padova.

La Juventus e l’iniziativa Superlega hanno fatto discutere per un bel po’. Ora che il progetto è accantonato ed in stand by, i bianconeri restano concentrati sul campionato e sulla Champions League. Non solo la prima squadra, ma anche la Juventus U23. La seconda squadra della società bianconera sarà impegnata contro il Padova nel prossimo incontro. Fino a qui tutto normale, se non fosse arrivato il comunicato degli ultras del Padova. I gruppi organizzati diserteranno il match. Il motivo? La promozione della Superlega da parte del club bianconero e le disposizioni in materia di orario e giorno lavorativo del match.

Juve nel caos: gli ultras del Padova disertano il match

Di seguito uno stralcio della nota riportata da ‘SportPeople.net’: “Con il seguente comunicato vogliamo ricordare a tutti che, in occasione delle partite della Nazionale, i campionati di Serie A e di Serie B si fermano, e tutte le squadre che vi partecipano, indistintamente, non scendono in campo. In merito a questo, non capiamo come possa essere stato votato, da tutte le società, un regolamento che tuteli una singola squadra di calcio, che di fatto non dovrebbe nemmeno prendervi parte. Se la Juventus U23 ha tra le sue fila diversi nazionali, il problema è esclusivamente loro”.

La nota poi prosegue: “[…] Il buon senso avrebbe almeno potuto portare alla scelta di un orario non lavorativo, ma nemmeno questo purtroppo è stato preso in considerazione.

Puntualmente ci sentiamo ripetere, da chi è al vertice di questo calcio e da molti dirigenti (di tutte le società), sempre e solo frasi di circostanza: “il calcio ha bisogno dei suoi tifosi”, poi però tutte le decisioni vanno nella direzione opposta. Per concludere, preso atto della nuova infausta data, e conseguente orario, gli Ultras Padova hanno deciso che non entreranno allo stadio, né mercoledì 1 dicembre e nemmeno in occasione della partita di ritorno. Per noi la Juventus è una franchigia da Superlega e da tale va trattata”.