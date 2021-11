“É il peggiore”: Donnarumma, è arrivata la bocciatura inattesa

La Nazionale italiana rischia di non qualificarsi ai Mondiali. Di nuovo. Per Ravezzani il peggiore in campo è stato Donnarumma.

Quella di ieri è stata una serata complicata per Roberto Mancini e la Nazionale italiana. Il risultato finale di Italia-Svizzera, infatti, rischia di compromettere seriamente la qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Bisognerà vincere a tutti i costi a Belfast contro l’Irlanda del Nord per ipotecare la qualificazione. Il rigore sbagliato da Jorginho al 90′ rischia di pesare come un macigno.

“Donnarumma è il peggiore”

Il centrocampista del Chelsea, però, non ha tutte le colpe. Quella vista ieri è stata una Nazionale opaca. Nessun ha brillato, nemmeno Gianluigi Donnarumma. Il portiere, eletto pochi mesi fa come miglior giocatore degli Europei, ha commesso qualche errorino di troppo che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Tra questi c’è Fabio Ravezzani, direttore di ‘QSVS’.

Ecco quanto dichiarato a proposito del portiere del Paris Saint-Germain: “Non meritavamo di vincere. Il peggiore è stato Donnarumma. Quel gol era evitabile e poi la follia nel finale… tutti hanno fatto male. Belotti non è pervenuto in campo, la difesa è stata pasticciona. Non siamo i migliori d’Europa, questo lo sapevamo. Così fa male”.