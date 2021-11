“Non posso più giocare”: la disperazione di Dybala dopo l’infortunio

Costretto a uscire dal campo nell’intervallo della sfida contro l’Uruguay, Dybala rischia di saltare la sfida di campionato con la Lazio.

Tornato titolare con l’Argentina a distanza di due anni dall’ultima volta, Paulo Dybala ha iniziato nel migliore dei modi la sfida contro l’Uruguay andata in scena stanotte. Nella gara giocata all’Estadio Campeón del Siglo di Montevideo, valida per le qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali di Qatar 2022, la Joya ha infatti servito l’assist per il gol di Di Maria che ha deciso la gara dopo appena 7 minuti, non facendo rimpiangere Messi partito dalla panchina.

Dopo aver giocato appena 10 minuti negli ultimi due anni con l’Albiceleste, Dybala sembrava potersi finalmente riprendere la scena ed essersi messo alle spalle i tanti problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento. Un’illusione, dato che dopo aver rimediato una botta in uno scontro di gioco con Joaquin Piquerez l’attaccante della Juventus è lentamente sparito dal campo.

Nell’intervallo è arrivata la sostituzione, con Scaloni che ha fatto entrare al suo posto l’interista Correa. Una mossa obbligata, che come riporta l’emittente argentina TyC Sports sarebbe arrivata dopo l’ammissione dello stesso Dybala. “Non ce la faccio più, mi fa molto male”, queste le parole rivolte al commissario tecnico prima di alzare bandiera bianca.

Immediatamente dopo la fine della gara la notizia del possibile infortunio di Dybala ha fatto il giro del mondo. E se c’era chi già metteva in dubbio la sua presenza contro la Lazio nella delicata sfida di campionato che attende la Juventus altri erano più cauti e parlavano semplicemente di una sostituzione a scopo precauzionale.

Se confermate, le parole del giocatore riportate da TyC Sports descriverebbero però uno scenario verosimilmente peggiore. Nella gara che segnava il suo ritorno da titolare in Nazionale difficilmente Dybala avrebbe chiesto il cambio se il dolore fosse stato sopportabile.

Non resta che attendere le prossime ore, quando gli accertamenti diranno se la Joya potrà essere a disposizione di Allegri nella sfida in programma all’Olimpico tra sette giorni. Un appuntamento che la Juventus non può fallire.