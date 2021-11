“140 Milioni”: la cifra monstre che la Juve non vorrebbe guadagnare

Quest’estate Matthijs de Ligt potrebbe liberarsi per una cifra tra i 125 e i 140 milioni. La Juventus vuole impedirlo, ma c’è l’ombra di Raiola.

Tra questo gennaio e la prossima estate ci sarà comprensibilmente molto mercato in casa Juventus. Il club bianconero, che non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, sarà alla prese da un lato con pressioni di bilancio e dall’altro con esigenze di rinnovamento della rosa.

Uno dei reparti verso cui l’attenzione bianconera sarà concentrata è la difesa. La Juventus si regge ancora sull’asse Chiellini-Bonucci, una coppia di indiscusso valore, tra le migliori al mondo, ma che comincia ad avvertire il peso dell’età.

Anche in previsione di questo qualche anno fa era stato aperto il portafogli per portare a Torino uno dei migliori prospetti difensivi europei: l’olandese Matthijs de Ligt. Purtroppo però la Juventus corre il concreto rischio di perdere anche lui a breve.

Juventus, 140 milioni per de Ligt? No, grazie

Nel contratto del difensore olandese ci sarebbe infatti una clausola rescissoria che si attiverà la prossima estate. de Ligt potrebbe infatti liberarsi per una cifra tra i 125 e i 140 milioni di euro.

Numeri importanti, ma che, sebbene ossigeno per il bilancio, paradossalmente non converrebbe alla Juventus incassare. I bianconeri infatti sarebbero poi costretti a guardarsi nuovamente sul mercato, con l’esigenza di dover trovare qualche difensore del livello di de Ligt da far nuovamente ambientare nel campionato italiano.

Per questo i bianconeri, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, presto si incontreranno con l’agente Mino Raiola per discutere del rinnovo e prevenire quindi l’attivazione della clausola. L’agente però, consapevole dell’interesse che de Ligt continua ad avere in Europa (un club su tutti il Tottenham di Antonio Conte) potrebbe sfruttare la cosa per giocare a rialzo.