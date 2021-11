Mbappe, arriva la sorprendente bocciatura: “Lui è più forte”

Il presidente della Liga Javier Tebas ha lanciato una sorprendente frecciata a Kylian Mbappe, accostandolo ad Ansu Fati.

Kylian Mbappe è considerato come uno dei giovani attaccanti più forti al mondo. Con Messi e Neymar forma un tridente spettacolare, ma il suo futuro è tutto da decifrare. Il giocatore è in scadenza di contratto ed il Real Madrid è da tempo sulle sue tracce con Florentino Perez pronto ‘a fare follie’ per portarlo ai Blancos.

Dalla Spagna non tutti però sembrano adorare il campione francese e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni pungenti ed allo stesso tempo sorprendenti del presidente della Liga Javier Tebas.

Mbappe, le parole di Tebas ed il paragone con Ansu Fati

Intervenuto ai microfoni del Partidazo de Copa Tebas ha avuto un atteggiamento abbastanza critico nei confronti della stella del Psg ed ha dichiarato:

“Mbappé? Mi piace sempre dare tanto valore a ciò che abbiamo qui in Spagna ed in questo paese abbiamo Ansu Fati. È stato sfortunato con l’infortunio, ma la velocità con cui è tornato e ha ciò che ha dimostrato lo rendono uguale o anche più forte di Mbappè”.