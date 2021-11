Donnarumma, il Psg ha deciso: la scelta che può cambiare il suo futuro

In Francia le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma hanno fatto molto scalpore. La permanenza del portiere azzurro al Psg è ancora incerta.

Nella giornata odierna Gianluigi Donnarumma ha rilasciato importanti dichiarazioni a TNT Sports ed attorno all’estremo portiere azzurro sono in arrivo nuove polemiche. In Francia si domandano quale sarà il futuro del calciatore con il Psg ed il suo tecnico Pochettino davanti ad un grande dilemma.

In questa fase iniziale della stagione il ballottaggio tra i due portieri ha tenuto banco quasi in ogni partita, ma sia in società che tra i tifosi c’è la consapevolezza che la squadra ha bisogno di un portiere titolare ed uno di riserva. Il Psg deve fare una scelta entro la fine di questa stagione.

Psg, Donnarumma può già dire addio a fine stagione?

Secondo quanto riporta il quotidiano Le10Sport il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha chiesto aiuto al dirigente del club Leonardo per prendere una vera decisione su chi sarà il futuro numero uno del club. Il quotidiano afferma che nonostante l’età e (la differenza di talento secondo alcuni) il club sarebbe deciso a continuare a puntare su Keylor Navas con Donnarumma che potrebbe dire addio a fine stagione.

Sul portiere della Nazionale italiana c’è invece costante l’attenzione della Juventus che monitora costantemente la situazione dell’estremo difensore campano.