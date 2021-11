“Vogliamo riscattarlo”: per l’ex Juventus si allontana il ritorno in Italia

Pjanic, seguito dalla Juventus, è in prestito al Besiktas. Il patron del club turco vorrebbe comprarlo, ma a determinate condizioni.

La Juventus ha battuto la Fiorentina prima della sosta per le nazionali, ma con tanta sofferenza. I bianconeri hanno dei problemi strutturali, uno su tutti è la mancanza di un play a centrocampo. Allegri non ha un giocatore con quelle caratteristiche, visto che Locatelli è una mezzala e le condizioni fisiche di Arthur.

I dirigenti bianconeri sanno benissimo che bisogna rinforzare il centrocampo per ritornare ai vertici del campionato italiano. Il sogno è il ritorno di Pogba, in scadenza con lo United, ma l’ingaggio del francese è un grosso ostacolo da superare. Un altro nome è quello di Pjanic, ora al Besiktas, su cui ci sono delle novità di mercato.

Juventus, il presidente del Besiktas: “Vogliamo comprare Pjanic”

Ahmet Nur Cebi, presidente del club turco, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’ex calciatore della Roma: “Pjanic? E’ un giocatore di livello mondiale. Ci piacerebbe comprarlo, ma tutto dipende dalle condizioni. Non farei mai una cosa che non posso permettermela, spero che le pretese del Barcellona rientrino nel nostro budget”.

Il Barcellona ha ceduto Pjanic in prestito al Besiktas negli ultimi giorni di mercato dell’estate scorsa. Il bosniaco ha fatto di tutto per tornare alla Juventus, ma i suoi costi erano troppo elevati per le casse bianconere. Bisogna capire il futuro del centrocampista, considerando l’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana.