“Ronaldo verrà qui”: il portiere non ha dubbi e sgancia la bomba

Antonio Adan, in un’intervista a Record, ha aperto all’ipotesi del ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona.

Dopo tre anni di Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United negli ultimi giorni di mercato dell’estate scorsa. I ‘Red Devils’ non stanno andando bene in campionato, visto che sono sesti in classifica con un distacco già molto considerevole dal Chelsea capolista: nove punti.

Se lo United non sta cambiando marcia, Ronaldo sta continuando a segnare. L’ex Juventus ha giocato, considerando tutte le competizioni, dodici gare in cui ha realizzato la bellezza di nove reti. Il fuoriclasse con il club inglese ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno, ma dal Portogallo arriva una suggestione di mercato.

Adan su Ronaldo: “Sta pensando di ritornare allo Sporting”

Antonio Adan, portiere dello Sporting Lisbona, si è soffermato su Cristiano Ronaldo in un’intervista a ‘Record’: “Cristiano? E’ una macchina da gol, con tantissima passione per il calcio. Un suo ritorno allo Sporting? Sarebbe fantastico se dovesse decidere di tornare qui”. Il calciatore ha poi concluso il suo intervento:

“In questo ambiente Ronaldo è considerato come un figlio e sono certo che sta pensando di tornare qui. Verrà il momento in cui indosserà di nuovo la maglia di questa squadra”. Ronaldo, prima di volare a Manchester da Ferguson, giocò nello Sporting Lisbona nella stagione 2002/03, dove giocò trentuno gare con cinque gol all’attivo.