Roma, rivoluzione in difesa: spunta un altro addio a gennaio

Il mercato della Roma potrebbe cambiare a seconda della condizione di Chris Smalling. Non è escluso un intervento in difesa a gennaio.

La stagione di Chris Smalling con la maglia della Roma non è stata fin qui tra le più positive. Il difensore, complici problemi fisici, ha per il momento collezionato sono due presenze in campionato. Che, sommate ad altre due presenze e un gol in Europa, fanno si che il suo apporto alla causa giallorossa sia stato per il momento minimo.

Il suo rientro è visto da molti come una delle possibili soluzioni immediate per sistemare un reparto difensivo fin qui troppo ballerino. Le incognite però sono molte e, nonostante l’ottimismo di facciata, i dirigenti della Roma pensano già ad un piano B.

Un rientro non ottimale di Smalling, unito al probabile addio di Kumbulla, potrebbe costringere la Roma, stando a quanto trapelato sulle colonne del Messaggero, ad intervenire sul mercato a gennaio. Un difensore diventerebbe non solo un innesto auspicato, ma anche una necessità quasi impellente.

Smalling, c’è la data del rientro

Come detto tutto dipenderà dalle condizioni di Smalling al rientro. Già il fatto che comunque ci sia una data di ritorno in campo può far sorridere Mourinho. Il difensore inglese dovrebbe rientrare tra i convocati già per il match contro il Genoa o, male che vada, per quello di Conference League contro lo Zorya Luhansk.

Smalling manca dal campo dal match del 3 ottobre contro l’Empoli, ma dopo il consulto medico effettuato a Londra negli scorsi giorni il difensore è pronto per rientrare in campo.