Totti scatenato: che dichiarazioni su Mourinho e il rigore di Jorginho

Mourinho nel mirino dei critici dopo il deludente inizio di stagione della Roma. Totti lo difende e parla pure di Jorginho.

La partenza non è stata quella sperata: sesto posto a quota 19 punti e 5 sconfitte, 3 delle quali arrivate negli ultimi 4 impegni di campionato. Inizio di stagione in salita a Roma per José Mourinho, il cui arrivo in estate aveva fatto sognare l’intero ambiente giallorosso. Dopo qualche prestazione incoraggiante, la squadra in seguito ai ko rimediati con l’Hellas Verona e la Lazio si è però infilata in un tunnel negativo da cui sta facendo fatica a tirarsi fuori.

Crisi Roma, Totti difende Mourinho

Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico portoghese tuttavia oggi a difenderlo ci ha pensato Francesco Totti. “Se pensiamo che il problema della Roma – ha detto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – sia Mourinho vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Mourinho ha vinto più di tutti gli allenatori della Serie A messi insieme. Chapeau al tecnico, bisogna puntare su di lui. È un grande allenatore e un grande motivatore: lui sa come gestire il gruppo, sa cosa dire e cosa fare, ci punto sempre su di lui. La società e i tifosi devono stargli vicino”.

L’ex capitano della Roma si è poi soffermato su Jorginho e sul suo errore dagli undici metri contro la Svizzera. “La pressione si sente perché quando hai una responsabilità così alla fine della partita, calciare il rigore non è mai semplice. A me hanno sempre etichettato come uno che ha fatto la maggior parte dei gol su rigore ma non è facile segnarli. È una questione di testa, quando incominci a sbagliare due o tre rigori consecutivi un po’ di paura ti viene. Però stiamo parlando di campioni che vanno al di sopra della difficoltà. Jorginho quando lo vedi giocare sprizzi gioia”.