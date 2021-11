Roma, doppia cessione a sorpresa: sarà rivoluzione a gennaio

Il mercato della Roma potrebbe subire un’impennata importante già nel corso delle prossime settimane. I giallorossi potrebbero aprire a una doppia cessione inaspettata

Un inizio di stagione decisamente in salita per la Roma di Mourinho, obbligata a cambiare marcia per cercare di evitare un tracollo totale già in vista dei prossimi mesi. Il tecnico portoghese potrebbe puntare l’indice sul mercato e stravolgere alcuni reparti in occasione della seconda parte di campionato.

L’ex tecnico del Tottenham potrebbe apre concretamente all’addio di Mkhitaryan e Kumbulla, con il centrocampista armeno fuori dai piani tattici dell’allenatore giallorosso. L’ex United andrà in scadenza il prossimo gennaio, ma non è escluso che possa valutare l’addio immediato dopo il rapporto complicato con Mourinho.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Roma, doppia cessione e caccia al nuovo centravanti

Non solo Mkhitaryan, la Roma potrebbe aprire anche all’addio di Kumbulla o Smalling, entrambi fuori dai piani tattici del tecnico portoghese. La doppia-tripla cessione di gennaio potrebbe aprire alla caccia a un nuovo centrale difensivo.

LEGGI ANCHE >>> Dopo Napoli-Verona la brutta notizia: è positivo al Covid

Da valutare anche il futuro di Borja Mayoral, ormai ai margini del progetto giallorosso e pronto a lasciare la capitale per sposare l’inizio di una nuova avventura. Sull’attaccante spagnolo resta forte l’interesse della Fiorentina e del Cagliari. Per quel che riguarda Zaniolo, invece, l’esterno offensivo sarà confermato al centro del progetto capitolino.