Serie A, l’allarme Covid è rientrato: il giocatore è negativo

La Fiorentina recupera Gonzalez: l’attaccante è risultato negativo all’ultimo test molecolare e ora inizia il percorso di idoneità sportiva

Buona notizia per la Fiorentina. L’ultimo test molecolare al quale si è sottoposto Nicolas Gonzalez ha chiarito che l’attaccante argentino non è più positivo al Covid. Il calciatore dunque sarà nuovamente a disposizione di Vincenzo Italiano dopo la sosta per le nazionali. A comunicare la sua negativizzazione è stato lo stesso club viola che ha poi fornito ulteriori dettagli.

Fiorentina, Nico Gonzalez è negativo: l’argentino ha avviato l’iter per tornare in campo

Nico Gonzalez ha superato il Covid. L’attaccante esterno dei viola è risultato negativo all’ultimo test molecolare compiuto. Il calciatore argentino inizierà oggi “l’iter diagnostico necessario ad ottenere l’idoneità a rientrare in campo”, ha spiegato la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale.

L’argentino sarà dunque a disposizione di Vincenzo Italiano per il match di sabato 20 novembre contro il Milan. Una gara in cui i viola vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta patita contro la Juventus nei minuti finali del confronto dell’Allianz Arena. I viola hanno vinto le due partite interne e contro la squadra di Stefano Pioli cercheranno il tris.

La positività al Covid ha impedito a Nico Gonzelez di rispondere alla convocazione di Lionel Scaloni. Il ct dell’Argentina lo aveva chiamato per gli impegni di qualificazione al Mondiale di questa tornata. E’ stato poi costretto a tornare sui suoi passi perché il calciatore era risultato ancora positivo al virus.

Il 23enne argentino ha saltato le ultime tre partite di Serie A a causa del Covid. Non è infatti sceso in campo contro Lazio, Spezia e Juventus. La Fiorentina ha risentito della sua assenza, perdendo due delle tre gare. In precedenza aveva anche saltato la trasferta vittoriosa di Udine a causa della squalifica rimediata per la doppia ammonizione con l’Inter. In questo suo primo campionato italiano, Gonzalez ha segnato finora due reti.