“Non mi aspettavo fosse cosi difficile”: l’attaccante a sorpresa sulla Serie A

Tammy Abraham ha parlato ai media inglesi circa il suo inizio di stagione in Italia. Ed è rimasto particolarmente colpito da una cosa.

L’inizio di stagione di Tammy Abraham non è stato certamente da incorniciare, ma nemmeno da buttare. L’attaccante inglese, arrivato per sostituire Dzeko, ha offerto un contributo di cinque reti in diciassette presenze fino a questo momento.

Numeri che gli sono valsi la fiducia di Mourinho, ma da contraltare anche qualche malumore di troppo da parte dei tifosi che magari si aspettavano di più. A chiarire le cose ci ha pensato lo stesso Abraham: “Non mi aspettavo che potesse essere così difficile.” ha dichiarato al The Telegraph. “Le difese italiane sono molto solide e intelligenti.”

Poi fa un paragone con il modo di giocare della Premier: “In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, attaccare, attaccare. Qui devi anche capire la difesa come si muove. E’ un po’ quello che ha fatto anche Lukaku.”

Abraham e il consiglio di Mourinho

“Sei troppo buono!”. Queste, stando alle parole di Abraham, le critiche che Josè Mourinho gli ha rivolto. Il tecnico giallorosso punta molto su Abraham e l’attaccante ne è consapevole. “Mi ha detto che devo diventare un ‘mostro’, un attaccante adulto. Non bisogna sempre essere gentili in campo!”

Infine una parentesi sulla Nazionale inglese: “All’inizio temevo che venendo in Italia potessi uscire dal giro della Nazionale. Ma la Roma è un grande club. Non penso che un allenatore si dimentica di un giocatore che sta alla Roma!”