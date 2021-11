Ancelotti sfida il PSG e prova lo sgambetto al Milan

Dalla Spagna arrivano brutte notizie per il Milan: Kessié è sempre più lontano dai rossoneri. Pesano le sirene del Real Madrid di Ancelotti.

La questione rinnovo di Franck Kessié è uno degli argomenti caldi del momento in casa Milan. Il centrocampista ivoriano, dopo stagioni a buon livello, batte cassa. Il club rossonero d’altro canto non è convinto di cedere di fronte alle richieste di aumento del calciatore.

Ecco che si è arrivati ad una situazione di stallo. Per molti il classico gioco delle parti che prima o poi si risolverà in positivo, per altri invece il preludio ad un addio sempre più certo. Tra domanda e offerta ballano almeno altri due milioni. Oltre a ciò iniziano anche ad affacciarsi le prime pretendenti.

Non è un mistero l’interesse di Juventus e Inter, ma difficilmente due società in condizioni economiche non ottimali potranno dare a Kessié ciò che non riesce a dargli il Milan. C’è poi l’ipotesi PSG. Lì i soldi non mancano e nemmeno la volontà tecnica di prendere l’ivoriano. La sirena più rumorosa verrebbe però dalla Spagna…

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ancelotti e l’idea Kessie: il Real sfida il PSG

Secondo AS il Real Madrid sarebbe molto vigile sulla situazione Kessié. Ancelotti lo stima molto e vede in lui il tassello perfetto per il centrocampo dei madrileni. Di certo il Real non avrebbe problemi ad accontentare Kessié, il quale, dal canto suo, certamente non sarebbe indifferente alle sirene spagnole.

LEGGI ANCHE >>> Allegri segue le orme di Sarri: l’annuncio ufficiale che sorprenderà i tifosi

In casa rossonera la speranza non è del tutto svanita, ma di fronte alla potenza economica del PSG e al blasone del Real Madrid i rossoneri potrebbero presto dover alzare bandiera bianca e cercare un sostituto di Kessié.