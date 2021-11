Allegri segue le orme di Sarri: l’annuncio ufficiale che sorprenderà i tifosi

La celebre espressione utilizzata da Massimiliano Allegri “Corto Muso” entra nella sezione neologismi del vocabolario Treccani.

Arriva un riconoscimento “particolare” per Massimiliano Allegri. Non ci riferiamo al campo, dove purtroppo il tecnico della Juventus ha riscontrato qualche problema di troppo in questo avvio di stagione. Stiamo parlando di un riconoscimento linguistico.

L’espressione “corto muso”, usata dal Massimiliano Allegri e già da tempo popolare meme sui social, è entrata nel vocabolario Treccani. Il celebre dizionario l’ha infatti ufficialmente inserita nella sezione neologismi.

“Allegri in conferenza stampa parla del fatto che il vantaggio, pur ampio della sua squadra, conta poco. In fondo, spiega, per vincere lo scudetto basta arrivare un punto sopra.” si legge nella definizione del neologismo. “Per sottolineare il suo concetto usa una metafora: nell’ippica, il cavallo che vince la corsa può arrivare al fotofinish anche pochi centimetri prima dell’avversario, mettendo davanti semplicemente il muso.”

Sarri e il Sarrismo prima di Allegri

Massimiliano Allegri non è comunque il primo a ricevere questo particolare onore. Un paio di anni fa infatti anche un altro tecnico transitato sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri, fu inserito nella sezione neologismi della Treccani. Anche se l’ingresso del termine “sarrismo” era riferito al suo triennio al Napoli.

Anche in quel caso la notizia destò particolare curiosità, nonostante non si trattasse nemmeno allora del primo termine calcistico ad entrare in un vocabolario. La storia della nostra lingua è piena di “prestiti” calcistici e “corto muso” siamo certi non sarà l’ultimo.