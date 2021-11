Vlahovic ed il valzer degli attaccanti: tre nomi per la Fiorentina

In casa Fiorentina tiene banco la vicenda Vlahovic, con i viola guardano già al mercato in entrata e a tre attaccanti pronti per sostituirlo.

La dirigenza della Fiorentina è naturalmente focalizzata su Vlahovic e sul suo mancato rinnovo. L’attaccante serbo, decisivo in questo inizio di stagione, è molto ambito. Sia in Italia, con il forte interesse della Juventus, sia all’estero.

La sua partenza a gennaio oppure a giugno cambierebbe, e non poco, i piani di mercato della Viola. Proprio per questo, stando al Corriere Fiorentino, i dirigenti toscani stanno già sondando diverse piste per l’attacco. Una su tutte: l’argentino Julian Alvarez del River Plate.

L’idea però è quella di intervenire non solo sulla prima punta, ma anche sul resto dell’attacco. Soprattutto se da Vlahovic la Fiorentina riuscisse a ricavare una cifra consistente. Ecco che quindi tornerebbero di moda le ipotesi, già provate la scorsa estate, di Riccardo Orsolini e Domenico Berardi.

Il piano della Fiorentina: Orsolini per Amrabat

Il Bologna dal canto suo è abbastanza restio a privarsi di Orsolini. L’esterno offensivo rappresenta un asset importante e certamente i felsinei non lo svenderanno. La Fiorentina ha però quella che potrebbe essere la chiave di volta per far decollare la trattativa: Sofyian Amrabat.

Il centrocampista marocchino sta facendo fatica ad imporsi nelle gerarchie di Italiano. Al contrario è molto stimato a Bologna e potrebbe quindi essere inserito come contropartita per far abbassare le pretese riguardo Orsolini. Su Amrabat c’è comunque da registrare anche l’interesse del Torino del suo ex allenatore ai tempi dell’Hellas Verona Ivan Juric.