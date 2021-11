L’Inter scatenata sul mercato: Marotta ha pronto il ‘regalo’ di Natale

L’Inter pronta a blindare Dimarco dopo il suo buon inizio di campionato: sul piatto 1.6 milioni più bonus, fumata bianca entro Natale.

Chiuse le pratiche riguardanti Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ora l’Inter proverà a blindare altri due giocatori a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Si tratta di Federico Dimarco e Marcelo Brozovic. Il primo, al momento, percepisce 500 mila euro ed il club è pronto a premiarlo dopo il suo buon inizio di stagione: nei giorni scorsi l’amministratore delegato Beppe Marotta aveva messo sul piatto 1.5 milioni, senza tuttavia strappare il “sì” dell’esterno.

Inter, Marotta pronto a blindare Dimarco

Le trattative stanno proseguendo e, come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la società a breve tornerà alla carica con una nuova offerta da 1.6 milioni di base più vari bonus legati ai risultati conseguiti dalla squadra ed aumenti progressivi annuali. L’obiettivo del dirigente è quello di arrivare alla fumata bianca entro Natale, in modo tale da potersi poi concentrare sulle altre operazioni che interesseranno l’Inter nella prossima sessione di mercato.

Difficile, invece, prevedere cosa accadrà con Brozovic. Il giocatore, fin qui, ha preferito posticipare ogni incontro teso al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Su di lui, nel frattempo, sono piombati numerosi top team europei compresi il Paris Saint Germain, l’Atletico Madrid ed il Barcellona. Marotta, dal canto suo, per convincerlo a restare gli ha offerto 5.5 milioni mentre il croato ne chiede almeno 7. Giungere alla firma, quindi, non appare scontato.