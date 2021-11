Italia, Marelli è perplesso sul prossimo arbitro: “Non pensavano che…”

In vista del match decisivo tra Irlanda del Nord ed Italia l’ex arbitro Marelli ha lanciato una pesante frecciata sulla scelta dell’arbitro.

L’inaspettato pareggio contro la Svizzera all’Olimpico ha colto di sorpresa tutti i tifosi azzurri e non solo con anche i vertici arbitrali sorpresi dal ‘passo falso’ dell’Italia. Il rigore sbagliato da Jorginho nel finale del match costringe gli azzurri a vincere nella trasferta di Belfast e sperare che la Svizzera non faccia una goleada siglando due gol in più degli azzurri.

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati l’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato un interessante e ‘per certi versi’ preoccupante dichiarazioni riguardo la scelta dell’arbitro del match tra gli azzurri e l’Irlanda del Nord.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Marelli e la preoccupante frase sull’arbitro di Irlanda del Nord-Italia

L’ex arbitro ha infatti dichiarato: “Quando hanno designato Istvan Kovacs per Irlanda-Italia non pensavano che sarebbe stata una partita decisiva, altrimenti avrebbero messo un arbitro più esperto”.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus è pronta ad avere Vlahovic grazie a Mourinho

C’è tanta attesa in casa azzurra per il match contro l’Irlanda del Nord e la formazione di Roberto Mancini vuole evitare a tutti i costi lo ‘spauracchio’ playoff.