La Juventus è pronta ad avere Vlahovic grazie a Mourinho

Un intreccio di mercato che coinvolge Juventus, Roma e Fiorentina potrebbe presto portare Vlahovic in bianconero. E tutto grazie e Mourinho.

Dusan Vlahovic è l’obiettivo numero uno della Juventus. Non è certo un mistero che l’attaccante serbo della Fiorentina sia in cima alla lista dei bianconeri. Lo stesso presidente della Viola Comisso ha ammesso che il giocatore ha rifiutato il rinnovo e che quindi quasi certamente partirà. Resta solo da capire se a gennaio o a fine stagione.

Vlahovic come Chiesa e Bernardeschi nel recente passato, o come Roberto Baggio se vogliamo spingerci più in là con la memoria. La Juve non fa nemmeno mistero di ritenere Vlahovic l’opzione numero uno per il futuro del suo reparto offensivo.

Ad accelerare le cose potrebbe inaspettatamente pensarci Mourinho. Stando a quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini potrebbe essere proprio la Roma a dare il via a questo domino di punte a gennaio.

Fiorentina, ora Borja Mayoral è il favorito. Due le opzioni possibili: prestito con diritto o acquisto a titolo definitivo — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) November 14, 2021

Juventus, Roma e Fiorentina: parte il valzer di attaccanti

Borja Majoral da tempo è ai margini del progetto Roma. Mourinho non lo vede adatto per il suo gioco e quindi comprensibilmente il calciatore sta cercando una nuova sistemazione. La Fiorentina dal canto suo non ci penserebbe due volte ad accoglierlo a braccia aperte. Majoral sarebbe il colpo ideale, a livello di rapporto qualità/prezzo, per Italiano e per la Viola.

Resta da vedere in prestito o a titolo definitivo, ma è indubbio che un arrivo in avanti di Majoral consentirebbe alla Fiorentina di sedersi con il cuore più leggero a trattare la cessione di Vlahovic. La Juventus così, trovando l’inaspettato aiuto di Mourinho risolverebbe il suo problema in attacco, rinforzando un reparto con in numeri peggiori dal 96/97 con un centravanti di assoluto valore.