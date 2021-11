La Juventus e il mercato, ora cambia tutto: “È lui l’obiettivo numero uno”

La Juventus di Massimiliano Allegri ha un obiettivo di mercato preciso: il centrocampista Denis Zakaria, che potrebbe arrivare già a gennaio.

La Juventus di Massimiliano Allegri è in cerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Per questo motivo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo nome sulla lista degli obiettivi sarebbe quello di Denis Zakaria, attuale giocatore del Borussia Mönchengladbach.

Il mediano sarà sotto contratto con il club della Bundesliga fino al 30 giugno del 2022, quindi potrebbe risultare un ottimo colpo da realizzare a parametro zero nel prossimo mercato estivo. I piani della Juventus, però, sembrano essere altri: il mediano, infatti, potrebbe arrivare già a gennaio tra le fila bianconere. Per questo motivo, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha titolato: “Subito Zakaria, un gigante al centro della Juve”

Juventus, obiettivo Zakaria già nel mercato di gennaio

Denis Zakaria, con la maglia del Borussia Mönchengladbach, ha disputato in questa nuova stagione di Bundesliga 9 partite, segnando 2 gol e servendo 1 assist. Il classe 1996 risulta perciò essere una valida soluzione per il centrocampo bianconero gestito da Massimiliano Allegri. Non più, dunque, Aurelien Tchouameni, del Monaco, il cui affare risulterebbe essere troppo costoso.

Il contratto di Zakaria scadrà appunto il 30 giugno 2022. Quindi, in prospettiva del mercato estivo, potrebbe essere un buon colpo da mettere a segno a parametro zero. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il suo arrivo potrebbe essere anticipato già a gennaio, al fine di accelerare i tempi e dare maggiori sicurezze sulla mediana ad Allegri.