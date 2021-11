L’ultima frase di Mancini ha fatto gelare i tifosi italiani

Domani l’Italia si giocherà la qualificazione Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Mancini ha presentato il match in conferenza stampa.

L’Italia domani sera affronterà l‘Irlanda del Nord in trasferta per cercare di strappare il pass per il Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. Dopo il pareggio contro la Svizzera, gli azzurri devono battere assolutamente gli irlandesi con più gol di scarto possibili e sperare di un mezzo passo falso degli elvetici contro la Bulgaria.

Roberto Mancini ha presentato il match in conferenza stampa: “Domani è l’ultima gara. Dobbiamo cercare di fare la nostra gara sin dal primo minuto, pensando a vincere e a giocare senza ansia, anche se ci sarà pressione. Partita contro la Svizzera? Abbiamo sofferto un po’ l’ansia, soprattutto dopo il gol preso”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mancini: “C’è sempre un esame di riparazione a marzo, ma vogliamo passare domani”

Il CT hai poi proseguito il suo intervento: “Irlanda del Nord? C’è un motivo perché non prende gol in casa. Dobbiamo essere concentrati. Se dovessimo essere bravi a realizzare più gol, allora saremmo felici”. Mancini ha poi parlato dell’opzione play-off in caso di non qualificazione al Mondiale domani sera:

LEGGI ANCHE >>> “Il prossimo rigorista…”: Italia, è arrivato l’annuncio più atteso di Bonucci

“Primo posto? Se dovessimo riuscirci, c’è sempre un esame di riparazione a marzo. Ma il nostro intento è quello di passara domani. Barella? E’ recuperato, sta meglio rispetto a quando ha giocato contro la Svizzera. Tonali? Sta crescendo e potrebbe essere titolare. Attacco? Non mi importa se si giocherà con il falso nueve o meno, ma la mentalità”.