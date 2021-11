La Juventus vuole strappare un titolare al Napoli: “C’è l’offerta”

La Juventus vuole strappare un titolare al Napoli: i bianconeri vogliono cercare di sfruttare la possibilità del parametro zero.

La Juventus, secondo ‘El Futbolero’, ha un obiettivo per il mercato della prossima estate. I bianconeri, infatti, vorrebbero ottenere un rinforzo per la propria porta e starebbero pensando al profilo dell’attuale portiere titolare del Napoli. David Ospina, infatti, è in scadenza del contratto con il suo attuale club e a giugno potrebbe perciò liberarsi a parametro zero. La Juventus monitora, dunque, la sua situazione.

Juventus, l’idea è di ‘strappare’ Ospina al Napoli

Il contratto di David Ospina con il Napoli sarà valido fino al 30 giugno 2022. Il portiere, che ha registrato in questa nuova stagione, tra Serie A ed Europa League, un buon numero di presenze da titolare, resta una pedina fondamentale tra i partenopei. Parlano i numeri: tra campionato e competizione europea, in 11 partite, ha incassato solamente 4 gol. Per questo motivo il club vorrebbe cercare di ‘blindarlo’ e di rinnovare il suo contratto per evitare una sua eventuale partenza.

Già in estate, infatti, la Lazio è stata fortemente interessata al suo profilo e non è escluso che venga presentata per lui una nuova offerta già a gennaio. C’è, però, anche un’altra ‘minaccia’ per i partenopei: secondo ‘El Futbolero’, infatti, su di lui ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus. I bianconeri potrebbero dunque imbastire un’offerta per lui, cercando di sfruttare il possibile parametro zero e promettendogli un posto da titolare in squadra.