“Donnarumma regalo avvelenato, malessere al PSG”: polemica in Francia

Donnarumma continua ad essere un caso e il PSG non sa più come gestire il ‘regalo avvelenato’ di Leonardo a Pochettino

Un’estate faraonica, tra super-acquisti e investimenti record. Eppure, la stagione del Paris Saint-Germain resta tutt’altro che tranquilla. Non tanto per i risultati sportivi, che non stanno mancando alla formazione di Pochettino, ma per gli equilibri in seno al club parigino. Su tutti quello (molto fragile) tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas, in aperto dualismo per il ruolo di portiere titolare del Paris.

“Non nascondo che sia difficile per me stare in panchina”, aveva raccontato l’ex Milan a ‘TNT Sports’ negli scorsi giorni, che ha puntato nuovamente i fari sull’eterna polemica che ormai sta consumando le prime pagine francesi. Donnarumma è stato un investimento importante, eppure il titolare resta ancora l’ex portiere del Real Madrid, per un dualismo che è ancora lontano dall’essere risolto.

“Donnarumma, un regalo avvelenato”: dalla Francia raccontano il malessere in casa PSG

Nonostante il premio di miglior giocatore dello scorso Europeo, e le prestazioni convincenti in Champions League, Donnarumma non è ancora certo del proprio posto da titolare al Paris Saint-Germain. Un malessere che il tecnico Pochettino, ormai, riesce a gestire a malapena: come riportato da ‘LeSport10’, l’argentino sta mostrando più di qualche difficoltà nel tenere a bada la polemica tra i pali, con il regalo Donnarumma del direttore sportivo Leonardo che si sta rivelando più avvelenato che gradito. E il caso portiere al PSG continua a tenere banco, molto lontano dall’essere ‘risolto’ da Pochettino. In un modo o in un altro.