Un desiderio che può cambiare tutto. Cosi Gigio Donnarumma potrebbe assistere ad una vera e propria svolta interna al PSG.

In casa Paris Saint Germain tiene costantemente banco la situazione di Gigio Donnarumma e Keylor Navas, i due portieri che si stanno dando battaglia per un posto da titolare. La situazione non è estremamente chiara nemmeno nell’ambiente parigino, dove anche gli addetti ai lavori stanno valutando cosa effettivamente ne sarà dell’estremo difensore italiano.

La situazione è in costante divenire. Lo stesso Donnarumma ha ammesso di non vivere serenamente il non giocare come titolare, ma per stessa ammissione dell’ex Milan la situazione andrà risolvendosi con il passare del tempo. Si, ma in che modo? La vera svolta può arrivare grazie all’attuale allenatore.

Psg, svolta Pochettino: desidera il ritorno in Premier

E cosi proprio il fautore di quest’alternanza logorante Navas-Donnarumma, potrebbe a breve cambiare aria. Mauricio Pochettino, infatti, ha avuto l’opportunità di allenare una squadra importante ed ambiziosa come il Psg, ma le difficoltà sono evidenti ed è subentrata anche una sorta di nostalgia.

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, l’allenatore nutrirebbe dentro di sé il desiderio di tornare in Premier. Il campionato inglese ha evidentemente lasciato il segno nel cuore del tecnico argentino, al punto da anelare il ritorno in quel campionato dove ha già allenato Tottenham e Southampton.

Si, ma quando? Questo non è dato sapersi. Certo che, nel caso in cui Pochettino decidesse di lasciare il Paris Saint Germain in tempi brevi, questa potrebbe essere una svolta non soltanto per il club parigino ma proprio per lo stesso Donnarumma, indipendentemente da quello che sarà il futuro allenatore della squadra francese.