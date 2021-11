“Vogliamo tenerli”: Inter gelata sul doppio obbiettivo di mercato

L’Inter guarda con interesse al mercato tedesco e a due giocatori del Borussia Mönchengladbach, ma il DS dei tedeschi chiarisce immediatamente.

Dopo il fronte rinnovi, con Lautaro e Barella in cascina e con Brozovic, Dimarco e Perisic in trattativa, per l’Inter sarà poi tempo di concentrarsi sul mercato. Sia quello in entrata che quello in uscita.

Sul mercato in entrata si registrano diversi abboccamenti. Gli osservatori nerazzurri hanno messo sui loro taccuini diversi giocatori, soprattutto dal costo non eccessivo. Due di questi sono Matthias Ginter e Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach.

Entrambi rappresentano il giusto mix tra costo, qualità ed età che in questo momento cerca l’Inter. Ma a frenare le speranze dei nerazzurri ci si è messo Max Eberl, direttore sportivo del Mönchengladbach.

Il DS del Gladbach gela l’Inter: “Cercano contratti ambiziosi, ma…”

In un’intervista rilasciata a Gladbach Live, Eberl ha messo le cose in chiaro: “Prima del Covid non stareste chiedendo se andavano via, ma dove. Ad oggi il mercato è molto frenato. Prima della pandemia giravano molti più soldi. Adesso tutto sembra essere cambiato e le logiche di prima non valgono.”

Eberl sembrerebbe aprire uno spiraglio per le squadre interessate: “I due ragazzi naturalmente cercano un contratto migliore.” Ma ecco la doccia fredda per le pretendenti, tra cui anche l’Inter: “La nostra intenzione però è chiara: vogliamo prolungare il loro contratto e tenerceli!”