“Donnarumma può già partire: pronti due club”: il nuovo scenario

Donnarumma, infelice a Parigi, potrebbe chiedere la cessione già a giugno: il portiere nel mirino del Tottenham e del Newcastle.

Fin dal suo sbarco sotto la Tour Eiffel ha provato in tutti i modi a conquistare la fiducia del tecnico Mauricio Pochettino e a guadagnarsi i gradi di titolare della squadra. Tutto inutile, perché per l’argentino il ballottaggio con Keylor Navas proseguirà per il resto della stagione. Un duro colpo per Gianluigi Donnarumma il quale, di recente, ha affermato di vivere male questo dualismo e le tante panchine che l’allenatore del Paris Gaint Germain gli ha riservato finora.

PSG, possibile l’addio di Donnarumma a fine stagione

Ecco perché non è da escludere che in estate possa andare in scena un clamoroso divorzio tra le parti, con l’ex Milan conteso non soltanto dalla Juventus ma anche da due squadre della Premier League: in particolare, stando a quanto riportato da ‘calciomercato.it’, si tratta del Tottenham e del Newcastle. Il primo, con tutta probabilità, a giugno dirà addio a Hugo Lloris e per sostituirlo Fabio Paratici sta pensando proprio a Donnarumma il quale a Londra incontrerebbe così Antonio Conte.

I Magpies, invece, nel periodo estivo del mercato faranno partire una vera e propria rivoluzione tecnica tesa all’arruolamento di alcuni dei principali talenti del calcio europeo. Concorrenti insidiose per la Juventus, che nelle prossime settimane valuterà il futuro di Wojciech Szczęsny ripresosi dopo un avvio di stagione choc. Il treno Donnarumma potrebbe ripassare una seconda volta, sta al club bianconero scegliere se saltare a bordo oppure concentrarsi su altri obiettivi.