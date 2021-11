“I grandi fanno questo”: Donnarumma, l’avvertimento di Jacobelli su Navas

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha analizzato le difficoltà di Donnarumma ad essere titolare fisso nel PSG.

L’addio di Donnarumma al Milan ha scatenato sin da subito tante polemiche, che sono poi aumentate quando l’estremo difensore si è seduto in panchina in alcune gare in questo primo scorcio di stagione con la maglia del PSG. Pochettino sta alternando in porta lui e Navas.

Il tecnico argentino ha affermato che vuole continuare l’alternanza, visto le prestazioni dei due portieri. Dopo il pareggio contro la Svizzera, Donnarumma ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘TNT SPORTS’: “PSG? Mi fa male stare in panchina. Al Milan ero abituato a giocare sempre. Non è facile, ma la situazione si sistemerà”.

Jacobelli su Donnarumma: “Deve dimostrare sul campo di essere più bravo di Navas”

A seguito di queste parole di Donnarumma, in molti hanno di nuovo commentato la sua scelta di lasciare il Milan per volare sotto l’ombra della Torre Eiffel. Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, si è soffermato sull’ex giocatore rossonero durante la trasmissione ‘Tutti convocati’:

“Donnarumma? Ha 22 anni e le spalle larghe per affrontare tutta questa situazione. I grandi portieri fanno questo per uscire da momenti difficile: dimostrare sul campo il proprio valore. Può diventare sia il titolare del PSG che convincere Pochettino se riuscirà a dimostrare di giocare meglio di Navas“.