Fiorentina, Commisso è pronto al colpo: “Arriva il rinnovo”

Buone notizie per Italiano, visto che è vicino l’accordo tra la Fiorentina e Bonaventura sul prolungamento del contratto.

Dopo la sosta delle nazionali, la Fiorentina sfiderà al Franchi il Milan di Pioli. I viola vogliono cercare di vincere contro una grande dopo le sconfitte con Inter, Napoli, Lazio e Juventus. Italiano contro i rossoneri avrà molti problemi di formazione, visto le assenze per squalifica di Milenkovic e di Martinez Quarta e gli infortuni di Nastasic e Maleh.

I gigliati sono settimi in classifica, in compagnia del Bologna e della Juventus, a quattro punti dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini. In casa viola a tenere banco è ancora il futuro di Vlahovic, che sembra essere sempre più lontando da Firenze. La trattativa per il rinnovo del serbo è stata interrotta.

Fiorentina, Bonaventura prolungherà il contratto fino al 2023

Seil giovante attaccante è in procinto di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, Bonaventura è vicino ad accordarsi con i dirigenti viola per esercitare l’opzione di prolungare il contratto fino al 2023. Il calciatore è sempre più fondamentale per gli equilibri della di Italiano.

Bonaventura ha giocato in tutte le dodici gare di campionato, dove solo in una sfida è partito dalla panchina. Per il giocatore la partita di sabato sicuramente non sarà come le altre, visto i suoi sei anni al Milan: con 35 gol segnati in 184 partite giocate con la maglia rossonera.