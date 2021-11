Milan, due nomi per sostituire Kessie: sarà sfida alla Juve

Kessie potrebbe lasciare il Milan già in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Tutto dipenderà dalle possibili offerte che riceveranno i rossoneri. Occhio al possibili sostituto: sfida alla Juve

Il Milan potrebbe aprire concretamente ad alcune cessioni illustri in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. I rossoneri valuteranno attentamente possibili offerte per Kessie, aprendo concretamente al suo addio in caso di offerte maggiori ai 20 milioni di euro già a gennaio.

In caso contrario il Milan trascinerà la situazione Kessie fino a giugno in attesa di capire e valutare il da farsi. Il centrocampista ivoriano, come noto, avrebbe già espresso il suo desiderio di cambiare aria. Occhio al possibile affondo del Tottenham di Conte, fortemente interessato al centrocampista rossonero.

Zakaria sostituto di Kessie: ora il Milan sfida la Juventus

Possibile sondaggio reale e concreto da parte del Milan nei confronti di Zakaria. Il centrocampista svizzero del Borussia Monch. piace particolarmente in Premier League e anche alla Juventus. A gennaio potrebbe lasciare il suo attuale club per una cifra tra gli 8-10 milioni di euro.

Il Milan potrebbe puntare all’affare a costo zero in vista della prossima estate qualora Kessie decidesse di restare a Milano fino a giungo. Zakaria interessa particolarmente anche al PSG, pronto a irrompere con tempestività sul centrocampista svizzero.