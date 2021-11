L’Italia soffre a Belfast, ma il gesto dei tifosi azzurri è bellissimo

L’Italia si gioca tutto a Belfast e continua a soffrire contro l’Irlanda del Nord: nonostante ciò, il tifo azzurro compie un bellissimo gesto

La sofferenza è palpabile. Al termine del primo tempo, si va negli spogliatoio con il risultato ancora fermo sullo zero a zero (come a Lucerna, tra Svizzera e Bulgaria). L’Italia non riesce a sbloccare il match cruciale contro l’Irlanda del Nord, soffrendo e impantanandosi nella battaglia di Belfast. Nonostante questo, il tifo azzurro presente in Gran Bretagna non si è lasciata troppo scoraggiare dalle condizioni. E si è reso, anzi, protagonista di un bellissimo gesto che ha colpito i presenti. Addetti ai lavori, compresi.

L’Italia soffre, ma i tifosi omaggiano Galeazzi: c’è lo striscione

“Riposa in pace, Giampiero”: questo lo striscione esposto dai tifosi della Nazionale italiana, nel corso del primo tempo tra azzurri e Irlanda del Nord. Uno striscione che è stato subito notato e commentato dallo staff della ‘Rai’, con i cori per Giampiero Galeazzi ben udibili nella bolgia di Belfast. Insomma, nonostante la sofferenza dell’Italia e dello spauracchio Mondiale, il tifo azzurro non dimentica ‘Bisteccone’. Un omaggio che continua e che commuove, a giorni dalla scomparsa del noto volto della TV pubblica nazionale.