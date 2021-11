Allegri ‘perde’ un titolare? Il bianconero spinge verso la Premier League

La Juventus di Allegri potrebbe cambiare qualcosa nella zona mediana del campo. Il Chelsea sta seguendo molto seriamente Rabiot.

La Juventus sfiderà sabato prossimo all’Olimpico la Lazio di Sarri dopo la vittoria risicata contro la Fiorentina di Italiano prima della sosta delle nazionali. I bianconeri dovranno cercare il colpaccio per accorciare le distanze sia dalle prime che dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini.

I bianconeri distano dai nerazzurri quattro punti, mentre il discatto con le prime tre è già molto importante. Anche se contro la Fiorentina è arrivata la vittoria, la Juventus continua ad avere dei problemi struttrali. La dirigenza è consapevole che il centrocampo è il reparto che esige più cambiamenti.

Juventus, il Chelsea può Rabiot ad Allegri

L’arrivo di Locatelli non è bastato per dare le giuste geometrie al reparto. I giocatori che hanno deluso in più a centrocampo sono sicuramente Ramsey e Rabiot. Secondo il portale ‘Calciomercato.it’, sull’ex giocatore del PSG bisogna registrare il forte interesse del Chelsea di Tuchel. Il club inglese vuole il bianconero per sostituire Saul Niguez.

Lo spagnolo potrebbe ritornare all‘Atletico Madrid dopo la cessione di quest’estate al club inglese. Anche il Newcastle si era interessato a Rabiot, ma si deve concentrare prima sulle dinamiche di campo dopo l’arrivo del nuovo tecnico Eddie Howe. Il centrocampista francese ha sempre rigettato al mittente le voci che lo vogliono lontano dalla Juventus.